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26 Nisan 2020, Pazar
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Klopp'tan flaş hamle! Yıldız ismi babasından istedi

Klopp'tan flaş hamle! Yıldız ismi babasından istedi

Fransız devi Saint-Germain'in yıldız oyuncusu 'ye 'in ardından da talip oldu. Fransız basınında yer alan habere göre, Mbappe'yi takımında görmeyi çok isteyen Liverpool Teknik Direktörü 'un, 21 yaşındaki golcünün babası ile bizzat görüştüğü ifade edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Adı bir süredir ile anılan 'nin yıldız oyuncusu için da devreye girdi.

Le 10 Sport'ta yer alan haberde, teknik direktör 'un takımında görmeyi çok istediği Fransız yıldız için Liverpool'un tüm şartları zorlayabileceği öne sürüldü.

LIVERPOOL AVANTAJLI DURUMA GEÇTİ

Haberin detaylarında, Alman teknik adamın bu transfer girişimi öncesinde Mbappe'nin babası ile bizzat görüştüğü belirtildi. Haberde ayrıca, görüşmenin çok olumlu geçtiği ve Liverpool'un Real Madrid'i yarışta saf dışı bırakmak için eline büyük bir koz geçtiği dile getirildi.

PSG ile sözleşmesi 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fransız golcü, bu sezon takımıyla çıktığı 33 maçta 30 gol attı.

  1. 26.04.2020
  2. Güncelleme: 26.04.2020 21:33
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