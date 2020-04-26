Klopp'tan flaş hamle! Yıldız ismi babasından istedi
Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'ye Real Madrid'in ardından Liverpool da talip oldu. Fransız basınında yer alan habere göre, Mbappe'yi takımında görmeyi çok isteyen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un, 21 yaşındaki golcünün babası Wilfried Mbappe ile bizzat görüştüğü ifade edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Adı bir süredir Real Madrid ile anılan PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için Liverpool da devreye girdi.
Le 10 Sport'ta yer alan haberde, teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında görmeyi çok istediği Fransız yıldız için Liverpool'un tüm şartları zorlayabileceği öne sürüldü.
LIVERPOOL AVANTAJLI DURUMA GEÇTİ
Haberin detaylarında, Alman teknik adamın bu transfer girişimi öncesinde Mbappe'nin babası Wilfried Mbappe ile bizzat görüştüğü belirtildi. Haberde ayrıca, görüşmenin çok olumlu geçtiği ve Liverpool'un Real Madrid'i yarışta saf dışı bırakmak için eline büyük bir koz geçtiği dile getirildi.
PSG ile sözleşmesi 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fransız golcü, bu sezon takımıyla çıktığı 33 maçta 30 gol attı.
- 26.04.2020
- Güncelleme: 26.04.2020 21:33
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Klopp'tan flaş hamle! Yıldız ismi babasından istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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