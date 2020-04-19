Piyasa değeri tepetaklak oldu! Mbappe'nin bonservisi artık...

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mabppe'nin bonservis bedeli, corona virüsü salgını nedeniyle ekonomisi bozulan futbol dünyasını şaşırtacak derecede düşme eğiliminde...

Fransız siyasetçi Daniel Cohn-Bendit, Ouest-France'a yaptığı açıklamada genç yıldızın 200 milyon Euro olarak konuşulan piyasa değerinin salgın sonrası 40 milyon Euro'lara kadar düşeceğini dile getirdi. Virüs salgınına "nükleer saldırı" benzetmesini yapan Bendit, "Mbappe yarın bir gün en fazla 35-40 milyon Euro edecek, söylenildiği gibi 200 milyon Euro değil" dedi.

21 yaşındaki Mbappe'nin adı sıkça Real Madrid ile anılıyordu. Fransız yıldızın birkaç sezon daha PSG'de kalması bekleniyor.