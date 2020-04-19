Piyasa değeri tepetaklak oldu! Mbappe'nin bonservisi artık...
Fransızların son dönemlerde dünya futboluna sunduğu önemli yeteneklerin başında gelen Kylian Mbappe'nin piyasa değeri de corona virüsü salgınından nasibini aldı. Genç oyuncunun 200 milyon Euro olarak konuşulan bonservis bedelinin 40 milyon Euro'lara kadar düştüğü ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mabppe'nin bonservis bedeli, corona virüsü salgını nedeniyle ekonomisi bozulan futbol dünyasını şaşırtacak derecede düşme eğiliminde...
Fransız siyasetçi Daniel Cohn-Bendit, Ouest-France'a yaptığı açıklamada genç yıldızın 200 milyon Euro olarak konuşulan piyasa değerinin salgın sonrası 40 milyon Euro'lara kadar düşeceğini dile getirdi. Virüs salgınına "nükleer saldırı" benzetmesini yapan Bendit, "Mbappe yarın bir gün en fazla 35-40 milyon Euro edecek, söylenildiği gibi 200 milyon Euro değil" dedi.
21 yaşındaki Mbappe'nin adı sıkça Real Madrid ile anılıyordu. Fransız yıldızın birkaç sezon daha PSG'de kalması bekleniyor.
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 14:57
- Piyasa değeri tepetaklak oldu! Mbappe'nin bonservisi artık...
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Piyasa değeri tepetaklak oldu! Mbappe'nin bonservisi artık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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