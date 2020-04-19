Real Madrid'e Altay Bayındır şoku!
Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden kalecisi Altay Bayındır, Avrupa takımlarının dikkatini çekti. 22 yaşındaki kaleci için İspanyol devi Real Madrid ve Hollanda ekibi Ajax devreye girdi. Sarı-lacivertli kurmaylar Altay Bayındır'ın takımda kalmasına karar verdi.
Real Madrid ve Ajax'a Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Fenerbahçe, iki ekibin de transfer listesinde bulunan genç file bekçisini yeni sezonda da elde tutma kararı aldı.
EN AZ 1 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE!
Real Madrid'den ikinci, Ajax'tan ise birinci kalecilik teklifi alan 22 yaşındaki file bekçisinin bir yıl daha Fenerbahçe'de görev yaptıktan sonra satılması kararlaştırıldı.
İspanyol ve Hollanda kulüpleri ile ismi anılan Altay Bayındır için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmasa da yönetim genç file bekçisinin takımda kalmasını istiyor. Geçen sezon Belçika'nın Westerlo takımına kiralanan Berke ile Altay gelecek yıl forma rekabetine girecek...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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