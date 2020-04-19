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19 Nisan 2020, Pazar
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'e şoku!

Real Madrid'e Altay Bayındır şoku!

'nin gelecek vaat eden kalecisi , Avrupa takımlarının dikkatini çekti. 22 yaşındaki kaleci için İspanyol devi ve ekibi Ajax devreye girdi. Sarı-lacivertli kurmaylar Altay Bayındır'ın takımda kalmasına karar verdi.

ve Ajax'a 'dan kötü haber geldi. , iki ekibin de transfer listesinde bulunan genç file bekçisini yeni sezonda da elde tutma kararı aldı.

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Real Madrid'den ikinci, Ajax'tan ise birinci kalecilik teklifi alan 22 yaşındaki file bekçisinin bir yıl daha Fenerbahçe'de görev yaptıktan sonra satılması kararlaştırıldı.

İspanyol ve kulüpleri ile ismi anılan Altay Bayındır için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmasa da yönetim genç file bekçisinin takımda kalmasını istiyor. Geçen sezon 'nın Westerlo takımına kiralanan Berke ile Altay gelecek yıl forma rekabetine girecek...


  1. 19.04.2020
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