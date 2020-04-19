Fenerbahçe için Giampaolo'yu yazdılar! "Ona büyük bir kapı açılabilir"
Fenerbahçe için son dakika Marco Giampaolo gelişmesi... Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile yola devam eden kanarya, teknik direktör listesine bir çok ismi alırken, Marco Giampaolo'yu da bu listeye dahil etmişti. İtalya'dan metropolitanmagazine.it adlı internet sitesi bu girişimi doğrularken, Giampaolo adına Fenerbahçe'nin "Büyük bir kapı, büyük fırsat" olabileceğini ifade etti. İşte o özel haber ver Fenerbahçe - Giampaolo ilişkisi için yazılanlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Marco Giampaolo için İtalyan medyası, özel bir haber yayınladı.
Metropolitanmagazine.it adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı özel haberde İtalyan teknik direktörün sarı lacivertlilere olası transferine "Büyük bir kapı açılabilir" yorumunu yaptı. İşte o haber;
"Sampdoria, teknik direktörleriyle son 10 yılda başarılı bir kulüp olamadı. Di Carlo,Cavason, Atzori, Iachini, Ferrara, Rossi, Mihajlovic, Zenga, Montella, Giampolo, Di Francesco ve Ranieri... Gigi Del Neri'nin Şampiyonlar ligi ön elemesinde yaptığı tarihi çıkıştan sonra, Avrupa havasını solumak için geri döndü. Ancak, daha sonra Milan'a giden Marco Giampaolo, bu projeye inanmamıştı.
Şimdi başka büyük bir kapının kapıları, usta teknik direktör için tekrar açılabilir. Fenerbahçe, takımını ona emanet etmek istiyor. Türk kulübü, şu anda çok hassas bir durumda. Ancak, eğlenceli bir oyun fikri ile, gençleri de oynatmasıyla takdir edilen bir teknik direktörü başında görmek istiyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre İstanbul ekibi, Milan'ın eski hocası hakkında ciddi düşünüyor.
Fenerbahçe şu anda orta sıralarda. Uluslararası arenadan uzakta, yeni bir maceraya yelken açmak istiyor. Açıkçası, Avrupa Ligi ön elemelerine katılma konusunda gerçekçi değiller. Luiz Gustavo, Mauricio Isla, Jailson, Emre Belözloğlu ve Miha Zajc gibi oyuncuları var ancak bu, bir takım için yeterli değil."
MARCO GIAMPAOLO KİMDİR?
2 Ağustos 1967'de İtalya'da dünyaya gelen Marco Giampaolo, antrenörlük kariyerine 2005 yılında Ascoli'de başladı. Daha sonra sırasıyla; Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı.
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 12:17
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe için Giampaolo'yu yazdılar! "Ona büyük bir kapı açılabilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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