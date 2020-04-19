Valbuena'dan Fenerbahçe için acı itiraf! 'Ağlayarak...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Valbuena'dan Fenerbahçe için acı itiraf! "Ağlayarak..."

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım döneminde sarı lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayan ve 2 sezon kalan Valbuena'dan flaş açıklamalar... Şu anda Yunanistan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Fransız yıldız, yaptığı konuşmasında sarı lacivertlilere dair önemli itiraflarda bulundu! İşte o açıklamalar...
19 Nisan 2020 Pazar 09:43 Güncelleme: 19.04.2020 09:52
Valbuena'dan Fenerbahçe için acı itiraf! Ağlayarak...

Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfı boyunca taraftarların gönlünden taht kuran Valbuena'dan flaş açıklamlar... Şu anda Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'ta forma giyen Fransız yıldız, kendisine ve Fenerbahçe'ye dair önemli bilgiler paylaştı. İşte Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan o röportaj...

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Valbuena'dan Fenerbahçe için acı itiraf! Ağlayarak...

F.Bahçe taraftarının kendisine gösterdiği sevgiden çok etkilendiğini belirten Valbuena, "İki yıl gibi kısa bir süre oynamama rağmen Fenerbahçe benim için en özel kulüplerden biri oldu. Gözyaşlarıyla ayrıldım oradan. Maçlarını takip ediyorum. G.Saray derbisini de izledim" dedi.

Valbuena'dan Fenerbahçe için acı itiraf! Ağlayarak...

1- Karantina günleriniz nasıl geçiyor?

Evdeyim. Bu aralar kızım yanımda. Kızım olunca bana çok iş düştü. Ödevlerini yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Fit kalmak için bir yandan antrenmanlara devam ediyorum. Evde dursam bile zaman hızlı geçiyor.

Valbuena'dan Fenerbahçe için acı itiraf! Ağlayarak...

2- Kızınız sizi yoruyor mu bu süreçte?

Babası gibi çok hareketli; o yüzden yoruyor (gülümsüyor).

Valbuena'dan Fenerbahçe için acı itiraf! Ağlayarak...

3- İdmanlar online mı?

Bir program verildi. Ona uymaya çalışıyorum elimden geldiğince. Toplu olarak antrenman yapmıyoruz. Zaten maçlardan önce takım toplandığında antrenman yapacağız. Evde çalışmak için kulüpten malzemeler aldık.

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