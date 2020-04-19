Valbuena'dan Fenerbahçe için acı itiraf! "Ağlayarak..."

F.Bahçe taraftarının kendisine gösterdiği sevgiden çok etkilendiğini belirten Valbuena, "İki yıl gibi kısa bir süre oynamama rağmen Fenerbahçe benim için en özel kulüplerden biri oldu. Gözyaşlarıyla ayrıldım oradan. Maçlarını takip ediyorum. G.Saray derbisini de izledim" dedi.