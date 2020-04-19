Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük

FREY FORMÜLÜ!

Bu nedenle Frey ismi öne çıkıyor. Geçen sezon Zürih takımından transfer edilen futbolcu, tam olarak beklentileri karşılayamadı. Fizik olarak çok etkili olsa da, diğer açılardan takımın gerisinde kaldı ve sezon başı Nürnberg takımına kiralık gönderildi.