Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç performansıyla göze giremedi. Vedat Muriqi'in yanına alternatif bir isim arayan sarı-lacivertlilerde yönetim beklenmedik bir karar aldı. İşte sarı-lacivertli takımın flaş santrfor hamlesi...
19 Nisan 2020 Pazar 09:39
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Fenerbahçe'de ileri uçta Vedat ve Mevlüt ikilisi ile sezona başlayan sarı-lacivertliler, Vedat'ın üst düzey performansına rağmen Mevlüt'ten istediği verimi alamadı.
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Doğal olarak Kosovalı golcü, tek kaldığı için de ilerleyen haftalarda takımla birlikte düşüş periyodu içine girdi. Yeni sezonda bu bölgeye takviye yapılması hedefleniyor.
Özellikle Tottenham ve Lazio'nun takibinde olan Vedat Muriç'in satılması durumunda Fenerbahçe benzer kalitede bir golcü kadroya katacak.
Ancak temel sıkıntı, kulübede birinci golcüyü destekleyecek ismin olmamasıydı. Mevlüt'e bu konuda fazla güvenmeyen sarı-lacivertliler, yeni bir golcü için arayışta olsa da mali konularla ilgili yaşadığı sıkıntılara takılıyor.
FREY FORMÜLÜ! Bu nedenle Frey ismi öne çıkıyor. Geçen sezon Zürih takımından transfer edilen futbolcu, tam olarak beklentileri karşılayamadı. Fizik olarak çok etkili olsa da, diğer açılardan takımın gerisinde kaldı ve sezon başı Nürnberg takımına kiralık gönderildi.