Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük

Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç performansıyla göze giremedi. Vedat Muriqi'in yanına alternatif bir isim arayan sarı-lacivertlilerde yönetim beklenmedik bir karar aldı. İşte sarı-lacivertli takımın flaş santrfor hamlesi...
19 Nisan 2020 Pazar 09:39
Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük


Fenerbahçe'de ileri uçta Vedat ve Mevlüt ikilisi ile sezona başlayan sarı-lacivertliler, Vedat'ın üst düzey performansına rağmen Mevlüt'ten istediği verimi alamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük

Doğal olarak Kosovalı golcü, tek kaldığı için de ilerleyen haftalarda takımla birlikte düşüş periyodu içine girdi. Yeni sezonda bu bölgeye takviye yapılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük

Özellikle Tottenham ve Lazio'nun takibinde olan Vedat Muriç'in satılması durumunda Fenerbahçe benzer kalitede bir golcü kadroya katacak.

Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük

Ancak temel sıkıntı, kulübede birinci golcüyü destekleyecek ismin olmamasıydı. Mevlüt'e bu konuda fazla güvenmeyen sarı-lacivertliler, yeni bir golcü için arayışta olsa da mali konularla ilgili yaşadığı sıkıntılara takılıyor.


Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük

FREY FORMÜLÜ!
Bu nedenle Frey ismi öne çıkıyor. Geçen sezon Zürih takımından transfer edilen futbolcu, tam olarak beklentileri karşılayamadı. Fizik olarak çok etkili olsa da, diğer açılardan takımın gerisinde kaldı ve sezon başı Nürnberg takımına kiralık gönderildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA