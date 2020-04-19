Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe uzun bir süredir Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza'nın yerine 10 numara arayışındaydı. Sarı-lacivertli takım aylardır takip ettiği genç yıldızda karar kıldı. İşte detaylar...
19 Nisan 2020 Pazar 08:38
Güncelleme: 19.04.2020 08:39
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Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza sonrası orta alana istediği 10 numarayı bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de arayışlar tüm hızıyla sürüyordu...
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Takvim'de yer alan habere göre scout ekibi ile beraber Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda ismi izleyen sarı-lacivertlilerin MauroJunior'da karar kıldığı öğrenildi.
Hollanda Ligi'ndeHeracles formasını kiralık olarak giyen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi ise bir başka Hollanda ekibi PSVEindhoven'da bulunuyor. MauroJunior'un futbol stili Alex'e oldukça benziyor.
Fenerbahçescout ekibinin genç yıldızı yaklaşık 2.5 aydır takip ettiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin PSV ile temasa geçerek oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.
12 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU Bu sezon 6 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Mauro Junior etkili sol ayağı ve müthiş tekniği ile dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun uzaktan şutları da oldukça etkili.