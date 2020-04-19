Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe uzun bir süredir Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza'nın yerine 10 numara arayışındaydı. Sarı-lacivertli takım aylardır takip ettiği genç yıldızda karar kıldı. İşte detaylar...