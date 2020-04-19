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19 Nisan 2020, Pazar
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İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe uzun bir süredir Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza'nın yerine 10 numara arayışındaydı. Sarı-lacivertli takım aylardır takip ettiği genç yıldızda karar kıldı. İşte detaylar...

19 Nisan 2020 Pazar 08:38 Güncelleme: 19.04.2020 08:39
İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!

Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza sonrası orta alana istediği 10 numarayı bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de arayışlar tüm hızıyla sürüyordu...

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İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!

Takvim'de yer alan habere göre scout ekibi ile beraber Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda ismi izleyen sarı-lacivertlilerin Mauro Junior'da karar kıldığı öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!

Hollanda Ligi'nde Heracles formasını kiralık olarak giyen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi ise bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da bulunuyor. Mauro Junior'un futbol stili Alex'e oldukça benziyor.

İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!

Fenerbahçe scout ekibinin genç yıldızı yaklaşık 2.5 aydır takip ettiği öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!

Sarı-lacivertli yönetimin PSV ile temasa geçerek oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!

12 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU
Bu sezon 6 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Mauro Junior etkili sol ayağı ve müthiş tekniği ile dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun uzaktan şutları da oldukça etkili.

İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!
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