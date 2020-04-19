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Galatasaray Caner Erkin transferini bekliyor! Fenerbahçe...
Galatasaray corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım defansın soluna takviye yapmak için adaylarını da belirlemişti. Beşiktaş'la henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'in, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesi durumunda sarı-kırmızılılar da sürpriz bir hamle yapacak. İşte detaylar...
19 Nisan 2020 Pazar 08:05
Güncelleme: 19.04.2020 08:05
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmaları da hız kazandı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin için ısrarı ise sürüyor.
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Sarı-lacivertli takım, milli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yapacağı yeni sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyor.
Buna karşın Caner Erkin transferi için uğraşan Fenerbahçe'yi şoke edecek bir gelişme yaşanabilir...
Takvim'de yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sarı-lacivertlilerin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi henüz Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan milli futbolcuya kancayı attı. Teknik direktör Fatih Terim'in de Hasan Ali'yi çok istediği belirtiliyor.