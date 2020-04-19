Galatasaray Caner Erkin transferini bekliyor! Fenerbahçe...

Galatasaray corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım defansın soluna takviye yapmak için adaylarını da belirlemişti. Beşiktaş'la henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'in, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesi durumunda sarı-kırmızılılar da sürpriz bir hamle yapacak. İşte detaylar...