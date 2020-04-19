İddialar gerçek mi oldu? Luiz Gustavo gidiyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da liglere verilen arada futbolcular antrenmanlarına evlerinde devam ederken, takımlar ise gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırırken, Luiz Gustavo'yla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldızın transfer görüşmeleri yaptığı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. O iddiayla ilgili Fransız gazeteci çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Gustavo'nun yeni takımını açıkladı Fotomac.com.tr | Dış haberler...
19 Nisan 2020 Pazar 16:38
Güncelleme: 19.04.2020 16:38
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Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Luiz Gustavo yol ayrımına geldi.
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Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takıma geldiğinden beri sahadaki ne yaptığını bilen tavrı ve mücadeleci yapısıyla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumunda bulunuyor.
Takımı adeta sırtlayan Luiz Gustavo'nun Lyon ile transfer görüşmeleri yaptığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı iddiası Fenerbahçe tarafarının tepkisini toplasa da Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'ten bu iddiaları doğrular nitelikte bir haber geldi.
TOUSSART'IN YERİNE GUSTAVO! Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Toussart takımdan ayrılacak.
LucasTousart'ın yerine orta saha arayışında olan Lyon'un, bir dönem Marsilya forması giyen LuizGustavo'yu gündemine alabileceği belirtildi.