İddialar gerçek mi oldu? Luiz Gustavo gidiyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da liglere verilen arada futbolcular antrenmanlarına evlerinde devam ederken, takımlar ise gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırırken, Luiz Gustavo'yla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldızın transfer görüşmeleri yaptığı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. O iddiayla ilgili Fransız gazeteci çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Gustavo'nun yeni takımını açıkladı Fotomac.com.tr | Dış haberler...