Manchester United-Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya futbolunun önde gelen liglerinden Premier Lig'in 27. haftasında ligin köklü kulüplerinden Manchester United sahasında Watford ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Manchester United-Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların cevaplarını haberimizden bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United sahasında Watford'u ağırlıyor. İlk 26 hafta sonunda topladığı 38 puanla 7. sırada yer alan Manchester United alacağı 3 puanla üst sıralara yükselmek isterken, 24 puanla 17. sırada yer alan Watford, düşme potasından kendini kurtarmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Manchester United-Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorulara yanıt arıyor... İşte bu soruların yanıtları.
MANCHESTER UNITED-WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig 27. hafta Manchester United-Watford maçı 23 Şubat günü saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
- 23.02.2020
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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