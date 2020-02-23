İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United sahasında Watford'u ağırlıyor. İlk 26 hafta sonunda topladığı 38 puanla 7. sırada yer alan Manchester United alacağı 3 puanla üst sıralara yükselmek isterken, 24 puanla 17. sırada yer alan Watford, düşme potasından kendini kurtarmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Manchester United-Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorulara yanıt arıyor... İşte bu soruların yanıtları.

MANCHESTER UNITED-WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig 27. hafta Manchester United-Watford maçı 23 Şubat günü saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.