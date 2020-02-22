İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de konuk ettiği Tottenham'ı Olivier Giroud ve Marcos Alonso'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15. dakikasında Chelsea, Olivier Giroud'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 48. dakikasında ev sahibi ekip Marcos Alonso'yla farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 89'u gösterirken Rüdiger'in kendi kalesini attığı golle Tottenham farkı 1'e indirdi ve maç 2-1 sona erdi.
Bu skorla Chelsea 44 puana yükselirken, Tottenham 40 puanda kaldı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 19:02
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Chelsea 2-1 Tottenham | MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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