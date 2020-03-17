Mesut Özil'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

'den açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

Mesut Özil'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

'da forma giyen Alman asılı Türk futbolcu , verdiği bir röportajda İngiliz ekibine olduğu dönem ile alakalı flaş itiraflarda bulunurken, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusuna netlik getirdi.

ekiplerinden 'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu , The Athletic'e konuştu.

Takıma katılmasında eski teknik direktörü 'in büyük olduğunu söyleyen Özil, Arsene Wenger, Arsenal'e katılmam için büyük bir nedendi. Ayrılacağını açıkladığında kalma kararı verdim çünkü Arsenal'de oynamayı seviyorum ve 6 yıldır burada olmamın nedeni buydu" dedi.

İngiliz ekibinde mutlu olduğunu ve kendini evinde hissetiğini dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu, "'den olduğumda, Arsenal zor bir dönemdeydi. Birlikte başarabileceğimizi düşündüm. Son zamanlarda işler istediğimiz gibi gitmedi ve çok şey değildi ancak ben Arsenal'da oynadığım için gururluyum, bir taraftarı olduğum için gururluyum ve burada mutluyum. İnsanlar beni sokakta gördüğünde ben her zaman, 'Burası benim evim, bir yere gitmiyorum' diyorum" diye konuştu.

"ARSENAL'DA KALACAĞIM"

Sözleşmesi süresince Arsenal'da kalacağını söyleyen 31 yaşındaki yıldız, "2021'e kadar sözleşmem var ve o zamana kadar Arsenal'da kalacağım. Yeni bir sözleşme imzaladığımda çok dikkatli şekilde düşündüm ve futbol kariyerimin en önemli kararlarından biri olduğunu biliyordum. 1-2 yıl daha kalmak istemedim, geleceğimi Arsenal'da gördüm ve Arsenal da benim gibi düşündü. Zor zamanlardan geçebiliriz ancak bu kaçmak için bir neden değil ve ben de bunu yapmayacağım. En az 2021'e kadar buradayım." ifadelerini kullandı.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 21:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN