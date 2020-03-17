Mesut Özil'den transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Mesut Özil, The Athletic'e konuştu.

Takıma katılmasında eski teknik direktörü Arsene Wenger'in büyük olduğunu söyleyen Özil, Arsene Wenger, Arsenal'e katılmam için büyük bir nedendi. Ayrılacağını açıkladığında kalma kararı verdim çünkü Arsenal'de oynamayı seviyorum ve 6 yıldır burada olmamın nedeni buydu" dedi.

İngiliz ekibinde mutlu olduğunu ve kendini evinde hissetiğini dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu, "Real Madrid'den transfer olduğumda, Arsenal zor bir dönemdeydi. Birlikte başarabileceğimizi düşündüm. Son zamanlarda işler istediğimiz gibi gitmedi ve çok şey değildi ancak ben Arsenal'da oynadığım için gururluyum, bir taraftarı olduğum için gururluyum ve burada mutluyum. İnsanlar beni sokakta gördüğünde ben her zaman, 'Burası benim evim, bir yere gitmiyorum' diyorum" diye konuştu.

"ARSENAL'DA KALACAĞIM"

Sözleşmesi süresince Arsenal'da kalacağını söyleyen 31 yaşındaki yıldız, "2021'e kadar sözleşmem var ve o zamana kadar Arsenal'da kalacağım. Yeni bir sözleşme imzaladığımda çok dikkatli şekilde düşündüm ve futbol kariyerimin en önemli kararlarından biri olduğunu biliyordum. 1-2 yıl daha kalmak istemedim, geleceğimi Arsenal'da gördüm ve Arsenal da benim gibi düşündü. Zor zamanlardan geçebiliriz ancak bu kaçmak için bir neden değil ve ben de bunu yapmayacağım. En az 2021'e kadar buradayım." ifadelerini kullandı.