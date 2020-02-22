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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Southampton 2-0 | MAÇ SONUCU

Southampton 2-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU

'in 27. haftasında Southampton, evinde 'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, ve Stuart Armstrong'un golleriyle 2-0 kazandı.

'in 27. haftasında Southampton, 'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 8. dakikada 'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Beraberlik için son dakikalarda rakip kaleye yüklenen Aston Villa, 90+5'te ağlarında bir gol daha gördü: 2-0

Sahadan 2-0 galip ayrılan Southampton, iki haftalık aradan sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Bu sonuçla Southampton puanını 34'e yükseltti. Lig kupasında finale yükselen ancak Premier Lig'de istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Aston Villa ise 25 puanda kaldı.

İlk yarıda oynanan maçı da Southampton deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 21:51
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