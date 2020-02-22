Southampton 2-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Southampton, evinde Aston Villa'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, Shane Long ve Stuart Armstrong'un golleriyle 2-0 kazandı.
Premier Lig'in 27. haftasında Southampton, Aston Villa'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 8. dakikada Shane Long'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Beraberlik için son dakikalarda rakip kaleye yüklenen Aston Villa, 90+5'te ağlarında bir gol daha gördü: 2-0
Sahadan 2-0 galip ayrılan Southampton, iki haftalık aradan sonra hanesine 3 puan yazdırdı.
Bu sonuçla Southampton puanını 34'e yükseltti. İngiltere Lig kupasında finale yükselen ancak Premier Lig'de istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Aston Villa ise 25 puanda kaldı.
İlk yarıda oynanan maçı da Southampton deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 21:51
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