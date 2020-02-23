Manchester United 3-0 Watford | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Manchester United, 27. haftada düşme hattındaki Watford'u konuk etti. Kırmızı Şeytanlar rakibini Bruno Fernandes (pen.), Anthony Martial ve Mason Greenwood'un golleriyle 3-0 mağlup edip puanını 41'e yükselterek 5. sıraya tırmandı.
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Manchester United sahasında Watford'u konuk etti. Şampiyonluk yarışından erken kopan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük önem taşıyan maçta rakibini 3-0'lık skorla devirdi.
Dengeli başlayan maçın 42. dakikasında penaltı kazanan ManU, yeni transferi Bruno Fernandes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi, 58. dakikada Fransız yıldızı Anthony Martial ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.
75. dakikada sahne alan genç yıldız adayı Mason Greenwood, Manchester United'ı rahatlatan gole imza attı: 3-0.
Ligde Chelsea'nin ardından Watford'u da mağlup eden Manchester United, puanını 41'e yükseltip 5. sıraya tırmandı.
Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Watford ise 24 puanla 19. sırada kaldı.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 19:08
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