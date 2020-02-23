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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig ManU evinde Watford'a geçit vermedi

3-0 Watford | MAÇ SONUCU

Manchester United 3-0 Watford | MAÇ SONUCU

Ligi'nde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , 27. haftada düşme hattındaki Watford'u konuk etti. Kırmızı Şeytanlar rakibini Bruno Fernandes (pen.), Anthony Martial ve Mason Greenwood'un golleriyle 3-0 mağlup edip puanını 41'e yükselterek 5. sıraya tırmandı.

Ligi'nin 27. haftasında sahasında Watford'u konuk etti. Şampiyonluk yarışından erken kopan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük önem taşıyan maçta rakibini 3-0'lık skorla devirdi.

Dengeli başlayan maçın 42. dakikasında penaltı kazanan ManU, yeni transferi Bruno Fernandes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi, 58. dakikada Fransız yıldızı Anthony Martial ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

75. dakikada sahne alan genç yıldız adayı Mason Greenwood, Manchester United'ı rahatlatan gole imza attı: 3-0.

Ligde Chelsea'nin ardından Watford'u da mağlup eden Manchester United, puanını 41'e yükseltip 5. sıraya tırmandı.

Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Watford ise 24 puanla 19. sırada kaldı.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 19:08
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