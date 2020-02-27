City’den CAS’a başvuru yapıldı
Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı için UEFA, Manchester City'yi 2 sene Avrupa Kupaları'ndan men etmişti. Bu karar Avrupa futbolunda şok etkisi oluştururken İngiliz ekibi karşı harekat başlattı. Premier Lig devi, UEFA'nın bu kararını CAS'a taşıdı.
Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı için UEFA, Manchester City'yi 2 sene Avrupa Kupaları'ndan men etmişti. Bu karar Avrupa futbolunda şok etkisi oluştururken İngiliz ekibi karşı harekat başlattı. Premier Lig devi, UEFA'nın bu kararını CAS'a taşıdı. Otoriteler, UEFA'nın kararlarını fazla değiştirmeyen CAS'ın bu kez esnek davranacağını ve cezayı en azından 1 sezona indireceğini söylüyor. Dava süreci bekleniyor.
- 27.2.2020
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Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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