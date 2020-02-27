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27 Şubat 2020, Perşembe
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City’den ’a başvuru yapıldı

City’den CAS’a başvuru yapıldı

Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı için , 'yi 2 sene 'ndan men etmişti. Bu karar Avrupa futbolunda şok etkisi oluştururken İngiliz ekibi karşı harekat başlattı. devi, UEFA'nın bu kararını 'a taşıdı.

Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı için , 'yi 2 sene 'ndan men etmişti. Bu karar Avrupa futbolunda şok etkisi oluştururken İngiliz ekibi karşı harekat başlattı. devi, UEFA'nın bu kararını 'a taşıdı. Otoriteler, UEFA'nın kararlarını fazla değiştirmeyen CAS'ın bu kez esnek davranacağını ve cezayı en azından 1 sezona indireceğini söylüyor. Dava süreci bekleniyor.

  1. 27.2.2020
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