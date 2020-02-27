City’den CAS’a başvuru yapıldı

Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı için UEFA, Manchester City'yi 2 sene Avrupa Kupaları'ndan men etmişti. Bu karar Avrupa futbolunda şok etkisi oluştururken İngiliz ekibi karşı harekat başlattı. Premier Lig devi, UEFA'nın bu kararını CAS'a taşıdı. Otoriteler, UEFA'nın kararlarını fazla değiştirmeyen CAS'ın bu kez esnek davranacağını ve cezayı en azından 1 sezona indireceğini söylüyor. Dava süreci bekleniyor.