Çağlar Söyüncü City’ye

Premier Lig'de öne çıkan isimlerden Çağlar Söyüncü, transferin gözdeleri arasına girdi. Leicester forması giyen milli futbolcu için ısrarcı olan Manchester City'nin yeni bir teklif yaptığı iddia edildi. İngiliz basını, City'nin 50 milyon pound'u gözden çıkardığı ileri sürüldü.