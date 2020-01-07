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07 Ocak 2020, Salı
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City’ye

Çağlar Söyüncü City’ye

 Lig'de öne çıkan isimlerden , transferin gözdeleri arasına girdi.

Lig'de öne çıkan isimlerden , transferin gözdeleri arasına girdi. Leicester forması giyen milli futbolcu için ısrarcı olan 'nin yeni bir teklif yaptığı iddia edildi. İngiliz basını, City'nin 50 milyon pound'u gözden çıkardığı ileri sürüldü.

  1. 7.1.2020
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