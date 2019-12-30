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30 Aralık 2019, Pazartesi
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'ın yeni teknik direktörü oldu

West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu

İngiltere ekibi 'da Şilili Manuel Pellegrini'den boşalan teknik direktörlük görevine, getirildi. United Kulübü, 56 yaşındaki İskoç teknik direktör Moyes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere takımlarından , Manuel Pellegrini'nin yerine İskoç çalıştırıcı 'u göreve getirdiğini açıkladı.

Everton'ı 11 yıl çalıştırdıktan sonra kariyerini Manchester United, Real Sociedad ve Sunderland'de sürdüren Moyes, 2017-2018 sezonunda da United'ın başında yer almıştı. Bu sezon 20 haftası geride kalan Premier Lig'de bir maç eksiğiyle 19 puan toplayan West Ham United, 17. sırada yer aldı.

  1. 30.12.2019
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