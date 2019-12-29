İngiltere Premier Lig 20. hafta maçı Londra derbisine sahne oldu. Arsenal'in evinde Chelsea'yi konuk ettiği maçta gülen taraf deplasman ekibi oldu. Maviler, 82 dakikasını geride götürdüğü mücadeleyi Jorginho ve Abraham'ın golleriyle 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Arsenal'in tek golü Aubameyang'dan geldi.
Arsenal'de bir darbe de ezeli rakibi Chelsea'den geldi. Londra derbisinde 13. dakikada Aubameyang'ın attığı golle öne geçen Topçular, 83' Jorginho ve 87' Abraham'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Arsenal'in kötü gidişine Arteta da çare olamadı ve yeni teknik adam takımı başında çıktığı ikinci maçından da mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Chelsea puanını 35'e yükseltirken, Arsenal 24 puanda kaldı.
- 29.12.2019
- Jose Mourinho'nun gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Flaş transfer...
- İşte Sivasspor-Göztepe mücadelesinden kareler!
- Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı
- İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor
- İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 11'leri
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Arsenal 1-2 Chelsea | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.