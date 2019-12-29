Arsenal 1-2 Chelsea | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal 1-2 Chelsea | MAÇ SONUCU

1-2 | MAÇ SONUCU

Arsenal 1-2 Chelsea | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig 20. hafta maçı Londra derbisine sahne oldu. 'in evinde 'yi konuk ettiği maçta gülen taraf deplasman ekibi oldu. Maviler, 82 dakikasını geride götürdüğü mücadeleyi Jorginho ve Abraham'ın golleriyle 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Arsenal'in tek golü Aubameyang'dan geldi.

'de bir darbe de ezeli rakibi 'den geldi. Londra derbisinde 13. dakikada Aubameyang'ın attığı golle öne geçen Topçular, 83' Jorginho ve 87' Abraham'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Arsenal'in kötü gidişine Arteta da çare olamadı ve yeni teknik adam takımı başında çıktığı ikinci maçından da mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Chelsea puanını 35'e yükseltirken, Arsenal 24 puanda kaldı.

  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal 1-2 Chelsea | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN