Arsenal 1-2 Chelsea | MAÇ SONUCU

Arsenal'de bir darbe de ezeli rakibi Chelsea'den geldi. Londra derbisinde 13. dakikada Aubameyang'ın attığı golle öne geçen Topçular, 83' Jorginho ve 87' Abraham'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Arsenal'in kötü gidişine Arteta da çare olamadı ve yeni teknik adam takımı başında çıktığı ikinci maçından da mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Chelsea puanını 35'e yükseltirken, Arsenal 24 puanda kaldı.