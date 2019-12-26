MAÇ SONUCU | Everton 1 - 0 Burnley - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU | Everton 1 - 0 Burnley

MAÇ SONUCU | 1 - 0 Burnley

MAÇ SONUCU | Everton 1 - 0 Burnley

İngiltere 'de 19. hafta maçında , evinde Burnley'yi 1-0 yendi. Maça yedek kulübesinde başlayan , Ancelotti tarafından oyunda dahil edilmedi.

İngiltere 'de 19. hafta Noel sonrasındaki gün oynanan Boxing Day maçlarına sahne oldu ve bu haftada , evinde Burnley'yi konuk etti. Yeni hocası Ancelotti'nin takımın başında yer aldığı ilk maçta Everton, Goodison Park'tan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Everton'a galibiyeti getiren gol, 80. dakikada Calvert-Lewin'den geldi. Milli oyuncumuz , karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve şans bulamadı.

Son 4 maçından 8 puan çıkaran Everton, bu sonuçla birlikte 22 puana yükselirken, 2 maç sonra kaybeden Burnley ise 24 puanda kaldı.

Premier Lig'in 20 haftasında Burnley evinde 'ı konuk edecek, Everton ise deplasmanda 'a konuk olacak.

  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Everton 1 - 0 Burnley haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN