MAÇ SONUCU | Everton 1 - 0 Burnley
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta maçında Everton, evinde Burnley'yi 1-0 yendi. Maça yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, Ancelotti tarafından oyunda dahil edilmedi.
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta Noel sonrasındaki gün oynanan Boxing Day maçlarına sahne oldu ve bu haftada Everton, evinde Burnley'yi konuk etti. Yeni hocası Ancelotti'nin takımın başında yer aldığı ilk maçta Everton, Goodison Park'tan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Everton'a galibiyeti getiren gol, 80. dakikada Calvert-Lewin'den geldi. Milli oyuncumuz Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve şans bulamadı.
Son 4 maçından 8 puan çıkaran Everton, bu sonuçla birlikte 22 puana yükselirken, 2 maç sonra kaybeden Burnley ise 24 puanda kaldı.
Premier Lig'in 20 haftasında Burnley evinde Manchester United'ı konuk edecek, Everton ise deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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