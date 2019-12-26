MAÇ SONUCU | Everton 1 - 0 Burnley

İngiltere Premier Lig'de 19. hafta Noel sonrasındaki gün oynanan Boxing Day maçlarına sahne oldu ve bu haftada Everton, evinde Burnley'yi konuk etti. Yeni hocası Ancelotti'nin takımın başında yer aldığı ilk maçta Everton, Goodison Park'tan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Everton'a galibiyeti getiren gol, 80. dakikada Calvert-Lewin'den geldi. Milli oyuncumuz Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve şans bulamadı.

Son 4 maçından 8 puan çıkaran Everton, bu sonuçla birlikte 22 puana yükselirken, 2 maç sonra kaybeden Burnley ise 24 puanda kaldı.

Premier Lig'in 20 haftasında Burnley evinde Manchester United'ı konuk edecek, Everton ise deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak.