MAÇ SONUCU | Bournemouth 1 - 1 Arsenal

İngiltere Premier Lig'de Boxing Day gününde, 19. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bournemouth 35. dakikada Gosling'in golüyle öne geçerken, Arsenal'e beraberliği getiren gol, 64. dakikada Aubameyang'tan geldi. Arsenal'de Mesut Özil, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75. dakikada yerini Willock'a bıraktı.

Yeni teknik direktör Mikel Arteta ile ilk maçına çıkan Arsenal'in galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Londra ekibi 24 puanda kaldı. Bournemouth ise puanını 20 yaptı.

Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal evinde Chelsea ile karşılaşacakken, Bournemouth ise deplasmanda Brighton'a konuk olacak.