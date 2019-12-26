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26 Aralık 2019, Perşembe
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MAÇ SONUCU | Bournemouth 1 - 1

MAÇ SONUCU | Bournemouth 1 - 1 Arsenal

İngiltere 'de gününde, 19. haftasında , deplasmanda Bournemouth'la 1-1 berabere kaldı. Arsenal'de 75 dakika sahada kaldı.

İngiltere 'de gününde, 19. haftasında , deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bournemouth 35. dakikada Gosling'in golüyle öne geçerken, Arsenal'e beraberliği getiren gol, 64. dakikada Aubameyang'tan geldi. Arsenal'de , karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75. dakikada yerini Willock'a bıraktı.

Yeni teknik direktör Mikel Arteta ile ilk maçına çıkan Arsenal'in galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Londra ekibi 24 puanda kaldı. Bournemouth ise puanını 20 yaptı.

Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal evinde Chelsea ile karşılaşacakken, Bournemouth ise deplasmanda Brighton'a konuk olacak.

  1. 26.12.2019
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