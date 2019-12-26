MAÇ SONUCU | Bournemouth 1 - 1 Arsenal
İngiltere Premier Lig'de Boxing Day gününde, 19. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth'la 1-1 berabere kaldı. Arsenal'de Mesut Özil 75 dakika sahada kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Boxing Day gününde, 19. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Bournemouth 35. dakikada Gosling'in golüyle öne geçerken, Arsenal'e beraberliği getiren gol, 64. dakikada Aubameyang'tan geldi. Arsenal'de Mesut Özil, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75. dakikada yerini Willock'a bıraktı.
Yeni teknik direktör Mikel Arteta ile ilk maçına çıkan Arsenal'in galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Londra ekibi 24 puanda kaldı. Bournemouth ise puanını 20 yaptı.
Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal evinde Chelsea ile karşılaşacakken, Bournemouth ise deplasmanda Brighton'a konuk olacak.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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