Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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'da 'nın görevine son verildi

Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi

'de milli sporcu 'un da forma giydiği 'da Portekizli ile yollar ayrıldı.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, " 'nın kulüpten ayrılışını onaylıyoruz, kulübümüz en kısa süre içinde yeni bir teknik direktör ile anlaşmayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Portekizli teknik adam, ligde 14 puanla 18. sırada bulunan ile bugüne kadar 61 maçta 1,41'lik puan ortalaması yakalamıştı.

  1. 06.12.2019
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