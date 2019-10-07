Tottenham'da Hugo Lloris şoku!
Tottenham'ın Fransız filebekçisi Hugo Lloris, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Brighton'a 3-0 kaybettikleri karşılaşmada yaşadığı sakatlık sebebiyle 2020'ye kadar sahalardan uzak kalacak.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Fransız kalecisi Hugo Lloris'in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay futbol oynayamayacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton'a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.
Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi.
Lloris böylece Türkiye'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bulunan Fransa Milli Takımı'nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek.
- 07.10.2019
- Güncelleme: 07.10.2019 22:11
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
Yorum
ismail rizeyi sturidge devirecek
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