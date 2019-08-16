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16 Ağustos 2019, Cuma
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'da kaleci krizi

Liverpool'da kaleci krizi

İki İngiliz takımını karşı karşıya getiren finali sonrası 'lu futbolcuların şampiyonluk sevinci yaşadığı sırada sahaya giren bir taraftar kaleci Adrian'ı sakatladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ile 'nin karşılaştığı maçının yankıları sürüyor. 'da oynanan mücadelede kupaya uzanan taraf penaltılar sonucu Liverpool olmuştu.

İngiliz ekibini menajeri Jürgen Klopp ligde cumartesi günü oynayacakları Southampton maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kaleci Adrian'la ilgili herkesi şaşırtan o gerçeği açıkladı. Alman çalıştırıcı, 32 yaşındaki file bekçisinin Vodafone Park'taki Süper Kupa kutlamaları sırasında sahay giren bir taraftar tarafından sakatlandığını duyurdu.

"Toplu bir şekilde sevinirken, bir taraftar sahaya girdi. Güvenliği geçen taraftar, Adrian'ı bileğinden sakatladı. Dün bileği şişmişti bugün biraz daha iyi ama oynayıp oynayamacağını göreceğiz" diyen Klopp kötü haberi vermiş oldu zira Liverpool'da as kaleci Alisson Becker'in de sakatlığı bulunuyor.

Adrian'ın iyileşememesi durumunda takımın 3. kalecisi Andy Lonergan forma giyecek.

  1. 16.08.2019
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