Liverpool'da kaleci krizi
İki İngiliz takımını karşı karşıya getiren Süper Kupa finali sonrası Liverpool'lu futbolcuların şampiyonluk sevinci yaşadığı sırada sahaya giren bir taraftar kaleci Adrian'ı sakatladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Liverpool ile Chelsea'nin karşılaştığı Süper Kupa maçının yankıları sürüyor. İstanbul'da oynanan mücadelede kupaya uzanan taraf penaltılar sonucu Liverpool olmuştu.
İngiliz ekibini menajeri Jürgen Klopp ligde cumartesi günü oynayacakları Southampton maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kaleci Adrian'la ilgili herkesi şaşırtan o gerçeği açıkladı. Alman çalıştırıcı, 32 yaşındaki file bekçisinin Vodafone Park'taki Süper Kupa kutlamaları sırasında sahay giren bir taraftar tarafından sakatlandığını duyurdu.
"Toplu bir şekilde sevinirken, bir taraftar sahaya girdi. Güvenliği geçen taraftar, Adrian'ı bileğinden sakatladı. Dün bileği şişmişti bugün biraz daha iyi ama oynayıp oynayamacağını göreceğiz" diyen Klopp kötü haberi vermiş oldu zira Liverpool'da as kaleci Alisson Becker'in de sakatlığı bulunuyor.
Adrian'ın iyileşememesi durumunda takımın 3. kalecisi Andy Lonergan forma giyecek.
- 16.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Liverpool'da kaleci krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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