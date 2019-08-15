Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor. Kupayı müzesine götüren Liverpool taraftarları büyük coşku yaşarken, Chelsea cephesi ise maçta kural hatası olduğunu dile getirip, karşılaşmanın tekrar edilmesini talep ettiler. İşte maçtan sonra sosyal medyada yayılan o görüntü ve detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)