Süper Kupa sonrası ortaya çıktı! Maç tekrar mı edilecek? - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Süper Kupa sonrası ortaya çıktı! Maç tekrar mı edilecek?

Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor. Kupayı müzesine götüren Liverpool taraftarları büyük coşku yaşarken, Chelsea cephesi ise maçta kural hatası olduğunu dile getirip, karşılaşmanın tekrar edilmesini talep ettiler. İşte maçtan sonra sosyal medyada yayılan o görüntü ve detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:44
Süper Kupa sonrası ortaya çıktı! Maç tekrar mı edilecek?

Tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Süper Kupa finaline bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı.

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Süper Kupa sonrası ortaya çıktı! Maç tekrar mı edilecek?

Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta iki İngiliz devini karşı karşıya getiren mücadele muhteşem bir açılışa sahne oldu.

Süper Kupa sonrası ortaya çıktı! Maç tekrar mı edilecek?

Karşılaşmaya Chelsea etkili başlasa da üstünlüğünü koruyamadı ve normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalara, ardından da penaltılara gitti.

Süper Kupa sonrası ortaya çıktı! Maç tekrar mı edilecek?

Maça damga vuran olay, penaltı atışları sırasında yaşandı.

Süper Kupa sonrası ortaya çıktı! Maç tekrar mı edilecek?

Liverpool'da sakatlığı bulunan Alisson Becker'in yerine kaleyi koruyan Adrian'ın, Chelsea'li Abraham'ın penaltı atışını kullandığı sırada iki ayağının birden çizgiye temas etmediği görüldü.

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