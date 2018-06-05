Dembele, Arsenal'a çok yakın
Barcelona'da forma giyen Fransız oyuncu Ousmane Dembele'nin Arsenal'a transfer olacağı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon başında Barcelona'nın 105 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Fransız oyuncu Ousmane Dembele'nin Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Katalan ekibine transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Dembele'yi elden çıkartmak isteyen Barcelona'nın transfere sıcak baktığı belirtildi.
87 MİLYON EURO
Borussia Dortmund'da sergilediği performansla Barcelona'nın dikkatini çeken ve yaz transfer döneminde yüksek bonservis ücretiyle Katalan ekibe dahil olan Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon 24 maçta forma şansı bulurken takımına 4 gol, 9 asistle katkı sağlayabildi.
Performansı yeterli görülmeyen 21 yaşındaki Dembele'yi satmak isteyen Katalan ekibine, 87 milyon Euro bonservis ücreti önerildiği öğrenilirken Arsenal'in bu teklifine, Barcelona da sıcak bakıyor.
AUBAMEYANG'TEN TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN HAMLE
Geçtiğimiz sezon başında Borussia Dortmund'dan 57 milyon Euro karşılığında Arsenal'a transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang, sosyal medyadaki paylaşımıyla İngilizleri heyecanlandırdı. Arsenal taraftarlarının oluşturduğu bir hesap üzerinden eski takım arkadaşı ve vatandaşı Dembele'nin 87 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardığını belirten bir paylaşımı beğenen Aubameyang, transfer iddialarını da güçlendirdi.
- 5.6.2018 15:08
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Dembele, Arsenal'a çok yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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