Dembele, Arsenal'a çok yakın – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Dembele, 'a çok yakın

    Dembele, Arsenal'a çok yakın

    'da forma giyen Fransız oyuncu 'nin 'a transfer olacağı iddia edildi.

    Geçtiğimiz sezon başında 'nın 105 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Fransız oyuncu 'nin Premier Lig ekiplerinden ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

    Katalan ekibine transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Dembele'yi elden çıkartmak isteyen Barcelona'nın transfere sıcak baktığı belirtildi.

    87 MİLYON EURO
    'da sergilediği performansla Barcelona'nın dikkatini çeken ve yaz transfer döneminde yüksek bonservis ücretiyle Katalan ekibe dahil olan Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon 24 maçta forma şansı bulurken takımına 4 gol, 9 asistle katkı sağlayabildi.
    Performansı yeterli görülmeyen 21 yaşındaki Dembele'yi satmak isteyen Katalan ekibine, 87 milyon Euro bonservis ücreti önerildiği öğrenilirken Arsenal'in bu teklifine, Barcelona da sıcak bakıyor.

    AUBAMEYANG'TEN TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN HAMLE
    Geçtiğimiz sezon başında Borussia Dortmund'dan 57 milyon Euro karşılığında Arsenal'a transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang, sosyal medyadaki paylaşımıyla İngilizleri heyecanlandırdı. Arsenal taraftarlarının oluşturduğu bir hesap üzerinden eski takım arkadaşı ve vatandaşı Dembele'nin 87 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardığını belirten bir paylaşımı beğenen Aubameyang, transfer iddialarını da güçlendirdi.

    1. 5.6.2018 15:08
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