Ada'da Cenk - Salah manşetleri!
Everton'da son haftalarda vites artırarak gollerini art arda sıralamaya başlayan Cenk Tosun ve şehrin diğer ekibi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Ada'da manşet oldu.
Everton formasıyla son 3 maçında 4 gole imza atarak taraftarları mest eden Cenk Tosun, Ada'nın gündeminde!
Liverpool Echo gazetesi, Everton'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun ile Liverpool'u sırtlayan Mohamed Salah'ı hazırladığı özel ekte manşete taşıdı.
Liverpool şehrinin ünlü gazetesi Echo, dün gece hazırladığı baskıda Cenk'in yükselen performansını ve Watford kalesine 5 gol gönderen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'ın kalitesini övdü.
Everton hücum hattında Cenk Tosun'un maestro konumuna geçtiğini ifade eden gazete, mavi beyazlı ekibin artık gol yollarında sıkıntı yaşamadığını belirtti.
Öte yandan, gazetede köşe yazısı yazan eski İngiliz milli futbolcu Jamie Redknapp hazırladığı haftanın 11'inde Cenk Tosun'a da yer verdi.
(Aspor)
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:04
-
Van Persie attıkça atıyor!
Toplam 8
Yorum
REEL HOLANDA LİĞİĞNDE ONUNE GELEN GOL ATIYOR ZATEN BUYUTECEK BIR SEY YO 45 YASINDAYIM 1 AY IDMAN YAPAYIM HOLLANDA LIGINDE 15 -20GOL ATARIM
-
Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
Mini Yorum Hoca 3 yıldır yanlış yapıyorsun. İlk 2 yıl rakip yoktu, yanlışların görünmedi. Şimdi rakip çok, yaptığın yanlışları affetmiyorlar. anlafınmı
-
Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
SENOL'UN EGOSU! Basaksehir'i ciddiye almayıp hiçbir analiz yapmadan sahaya çıkarsan olacağı budur. 2 metrelik Adebayor'u savunmaya Medel!!! Yaz yaz bitmez.
Ada'da Cenk - Salah manşetleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.