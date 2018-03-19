Ada'da Cenk - Salah manşetleri! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'da Cenk - Salah manşetleri!

    <a href="/index/ada?id=14b71c76-5a2c-4076-9abd-841f26714a31" class="" rel="tag">Ada</a>'da Cenk - Salah manşetleri!

    Everton'da son haftalarda vites artırarak gollerini art arda sıralamaya başlayan ve şehrin diğer ekibi 'un yıldızı , 'da manşet oldu.

    Everton formasıyla son 3 maçında 4 gole imza atarak taraftarları mest eden , 'nın gündeminde!

    Echo gazetesi, Everton'ın yıldız golcüsü ile 'u sırtlayan 'ı hazırladığı özel ekte manşete taşıdı.

    Liverpool şehrinin ünlü gazetesi Echo, dün gece hazırladığı baskıda Cenk'in yükselen performansını ve Watford kalesine 5 gol gönderen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'ın kalitesini övdü.

    Everton hücum hattında Cenk Tosun'un maestro konumuna geçtiğini ifade eden gazete, mavi beyazlı ekibin artık gol yollarında sıkıntı yaşamadığını belirtti.

    Öte yandan, gazetede köşe yazısı yazan eski İngiliz milli futbolcu Jamie Redknapp hazırladığı haftanın 11'inde Cenk Tosun'a da yer verdi.

    (Aspor)

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:04
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