Sampiyon Batman

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan puan farkını 14'e yükseltti ve Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Lider Batman, Ankaraspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi konuk ekip 3-2 kazandı.

24 YIL SONRA

Batmanspor'a galibiyeti getiren golleri 7'de Kerim Frei, 78'de Buğra Çağıran, 90+4'te Emir Alagöz kaydetti. Ankara ekibinin golleri, 41'de Şahin Fıstıkcı, 69'da Samet Gündüz'den geldi. Batman, 24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Son olarak 2001- 2002 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.

Batman Valiliği önünde kurulan dev ekrandan maçı seyreden taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde tur attı.