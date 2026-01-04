Soner Bursa’da

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan ve 1. Lig'e yükselme planları yapan Bursaspor, ara transfer dönemine hızlı girdi. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig ekibi Samsunspor'da oynayan Soner Aydoğdu ile anlaştı. Enes Çelik yönetimi, 34 yaşındaki orta saha Soner Aydoğdu ve kulübü Samsunspor'la prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı ekibin, tecrübeli futbolcu ile el sıkıştığı öğrenildi.

KAMPA KATILACAK

Soner'in Samsunspor'un Fenerbahçe ile 6 Ocak'ta oynayacağı Süper Kupa maçından sonra Timsah'ın Antalya kampına katılacağı bildirildi. 8 numara ve 10 numara oynayan Soner, resmi imzaların atılmasından sonra Bursaspor'un 5. transferi olacak. Soner, bu sezon Samsunspor'da 8 Süper Lig, 7 Avrupa ve 1 de Türkiye Kupası maçında oynayıp rakip filelere bir gol bıraktı.