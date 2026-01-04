CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 2. Lig Soner Bursa’da

Soner Bursa’da

2. Lig Kırmızı Grup lideri Bursaspor, Süper Lig’de Samsun’da oynayan Soner Aydoğdu’yla her konuda anlaşmaya vardı

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Soner Bursa’da

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan ve 1. Lig'e yükselme planları yapan Bursaspor, ara transfer dönemine hızlı girdi. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig ekibi Samsunspor'da oynayan Soner Aydoğdu ile anlaştı. Enes Çelik yönetimi, 34 yaşındaki orta saha Soner Aydoğdu ve kulübü Samsunspor'la prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı ekibin, tecrübeli futbolcu ile el sıkıştığı öğrenildi.

KAMPA KATILACAK

Soner'in Samsunspor'un Fenerbahçe ile 6 Ocak'ta oynayacağı Süper Kupa maçından sonra Timsah'ın Antalya kampına katılacağı bildirildi. 8 numara ve 10 numara oynayan Soner, resmi imzaların atılmasından sonra Bursaspor'un 5. transferi olacak. Soner, bu sezon Samsunspor'da 8 Süper Lig, 7 Avrupa ve 1 de Türkiye Kupası maçında oynayıp rakip filelere bir gol bıraktı.

