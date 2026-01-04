Soner Bursa’da

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan ve 1. Lig'e yükselme planları yapan Bursaspor, ara transfer dönemine hızlı girdi. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig ekibi Samsunspor'da oynayan Soner Aydoğdu ile anlaştı. Enes Çelik yönetimi, 34 yaşındaki orta saha Soner Aydoğdu ve kulübü Samsunspor'la prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı ekibin, tecrübeli futbolcu ile el sıkıştığı öğrenildi.
KAMPA KATILACAK
Soner'in Samsunspor'un Fenerbahçe ile 6 Ocak'ta oynayacağı Süper Kupa maçından sonra Timsah'ın Antalya kampına katılacağı bildirildi. 8 numara ve 10 numara oynayan Soner, resmi imzaların atılmasından sonra Bursaspor'un 5. transferi olacak. Soner, bu sezon Samsunspor'da 8 Süper Lig, 7 Avrupa ve 1 de Türkiye Kupası maçında oynayıp rakip filelere bir gol bıraktı.