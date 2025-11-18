Yeni Malatyaspor galibiyet arayışıyla Adanaspor deplasmanında!

Nesine 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor 13. haftada deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak 13. hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 2. Lig 13. hafta müsabakalarında Yeni Malatyaspor, 29 Kasım'da Adanaspor A.Ş. ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.
Şimdiye kadar oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Sarı-siyahlı takım, ligde -40 puanla 18 sırada yer alıyor. Takımın geride bıraktığı 12 maçta 10 mağlubiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor.