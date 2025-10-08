Bursaspor'da Mehmet Altıparmak sesleri

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk dışında hiçbir şey düşünmeyen Bursaspor'da, yeni teknik direktör belli oluyor. Kırklareli'nde alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Adem Çağlayan'ın istifası üzerine teknik direktör arayışlarına başlayan Timsahlar'da 1. Lig'de Amed'den ayrılan Mehmet Altıparmak'ın öne çıktığı öğrenildi. Enes Çelik yönetiminin, kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan 56 yaşındaki 'winner hoca' lakaplı başarılı çalıştırıcıyla görüştükten sonra son kararını vereceği bildirildi.
