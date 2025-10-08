Bursaspor'da Mehmet Altıparmak sesleri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk dışında hiçbir şey düşünmeyen Bursaspor'da, yeni teknik direktör belli oluyor. Kırklareli'nde alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Adem Çağlayan'ın istifası üzerine teknik direktör arayışlarına başlayan Timsahlar'da 1. Lig'de Amed'den ayrılan Mehmet Altıparmak'ın öne çıktığı öğrenildi. Enes Çelik yönetiminin, kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan 56 yaşındaki 'winner hoca' lakaplı başarılı çalıştırıcıyla görüştükten sonra son kararını vereceği bildirildi.