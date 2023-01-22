Haberler TFF 2. Lig Bursaspor Afyonspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Bursaspor Afyonspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, evinde Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 16:31
Bursaspor Afyonspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Bursaspor sahasında karşılaştığı Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yunus Emre Çakar x, Baykal Tuna xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx
Bursaspor: Deniz Aydın xxx, Furkan Emre Ünver xxx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Ozan İsmail Koç xxx, Kubilay Sönmez xxx, Bilal Güney xxx, Enver Cenk Şahin xxx (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 90+3 ?), Ömer Turan Görgüç xxx (Emre Tepegöz dk. 84 ?), Mustafa Genç x (Eren Tunalı dk. 46 xx), Hasan Sabri Karaca xxx (Berat Altındiş dk. 84 ?), Çağatay Yılmaz xxx (Abdullah Tazgel dk. 71 xx)
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xxx, Şiyar Kepir xx, Eren Tokat xx, Muhammet Mahmut Emir xxx, Kaan Baysal xx, Olcay Şahan x (Mete Yıldız dk. 78 x), Uygar Mert Zeybek xx (İsmail Doğan dk. 46 xx), Atakan Üner xx (Muhammed Özbay dk. 28 xx), Eray Akar xx (Emir Aktürk dk. 78 x), Ege Özkayımoğlu xx (İlke Tankul dk. 61 xx)
Goller: Furkan Emre Ünver (dk. 48) (Bursaspor), İlke Tankul (dk. 90+7) (Afyonspor)
Kırmızı kart: Enver Cenk Şahin (90+8) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Eray Akar, Kaan Baysal, Muhammed Özbay (Afyonspor), Enver Cenk Şahin (Bursaspor)

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