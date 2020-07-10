2. Lig ekibi Şanlıurfaspor futbol şubesini kapatıyor!

TFF 2. Lig'de bir şok daha yaşandı. Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor'un ardından Beyaz Grup'taki Şanlıurfaspor da futboldan çekildiklerini duyurdu.

Güneydoğu ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: