2. Lig ekibi Şanlıurfaspor futbol şubesini kapatıyor!
TFF 2. Lig'de Ankara Demirspor'un ardından Beyaz Grup'ta yer alan Şanlıurfaspor da ligden çekildiğini ve futbol şubesinin kapatılacağını açıkladı. Ligde -14 puanı bulunan Güneydoğu ekibinin 3. Lig'e düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.
TFF 2. Lig'de bir şok daha yaşandı. Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor'un ardından Beyaz Grup'taki Şanlıurfaspor da futboldan çekildiklerini duyurdu.
Güneydoğu ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- 10.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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