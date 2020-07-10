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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler TFF 2. Lig 2. Lig'de bir kulüp daha ligden çekildi!

2. Lig ekibi Şanlıurfaspor şubesini kapatıyor!

2. Lig ekibi Şanlıurfaspor futbol şubesini kapatıyor!

2. Lig'de 'un ardından 'ta yer alan Şanlıurfaspor da ligden çekildiğini ve şubesinin kapatılacağını açıkladı. Ligde -14 puanı bulunan Güneydoğu ekibinin 3. Lig'e düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.

2. Lig'de bir şok daha yaşandı. 'ta yer alan 'un ardından 'taki Şanlıurfaspor da futboldan çekildiklerini duyurdu.

Güneydoğu ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  1. 10.07.2020
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