Ankara Demirspor'dan flaş karar! Ligden çekilme... - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Flaş karar! Ligden çekiliyorlar ve...

'dan flaş karar! Ligden çekilme...

Ankara Demirspor'dan flaş karar! Ligden çekilme...

, TFF 2. Lig'den çekilme ve play offa katılmama kararı aldı. Öte yandan kulüp, şubesini kapatacak.

TFF 2. Lig ekibi ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.

Kulübün yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

  1. 10.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankara Demirspor'dan flaş karar! Ligden çekilme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA