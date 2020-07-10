Ankara Demirspor'dan flaş karar! Ligden çekilme...
Ankara Demirspor, TFF 2. Lig'den çekilme ve play offa katılmama kararı aldı. Öte yandan kulüp, futbol şubesini kapatacak.
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.
Kulübün yaptığı resmi açıklama şu şekilde;
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