Uşakspor'da hedef 2'de 2!

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Volkan Okur'un görev yapacağı maç saat 13.30'da start alacak. Ligde Uşakspor 22 haftada 28, rakibi Etimesgut ise 27 puan topladı.

Uşakspor'da bu maç öncesinde sakat veye cezalı oyuncu bulunmuyor. Rakip Etimesgut Belediyespor'da ise sarı kart cezalıları olan Halil Kocer ve Burak Çolak oynayamacak. Etimesgut Belediyespor'da lig tablosunda 13. sırada bulunurken, Uşak Sportif Aş'de 11. sırada yer alıyor.