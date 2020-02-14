Uşakspor'da hedef 2'de 2!
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Uşakspor, yarın Etismesgut Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Volkan Okur'un görev yapacağı maç saat 13.30'da start alacak. Ligde Uşakspor 22 haftada 28, rakibi Etimesgut ise 27 puan topladı.
Uşakspor'da bu maç öncesinde sakat veye cezalı oyuncu bulunmuyor. Rakip Etimesgut Belediyespor'da ise sarı kart cezalıları olan Halil Kocer ve Burak Çolak oynayamacak. Etimesgut Belediyespor'da lig tablosunda 13. sırada bulunurken, Uşak Sportif Aş'de 11. sırada yer alıyor.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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