Cihat Arslan: İyi bir atmosfer yakaladık - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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: İyi bir atmosfer yakaladık

Cihat Arslan: İyi bir atmosfer yakaladık

2’nci Lig 'ta sezon başından bu yana zirve için çekiştiği Yılport 'u cumartesi günü konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör , tesisin atmosferinde şampiyonluk kokusunun olduğunu söyledi.

1'inci Lig'i hedefleyen yeni takımıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Sarıyer'i 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başaran Arslan, " grup liderinden önce saygı duymamız gereken bir rakip, hem camiası hocası, bütün unsurlarıyla beraber çok ciddiye almamız gereken, rakip olmaktan gurur duyduğumuz bir camia" dedi.

, Samsunspor maçının önemine değinirken, "Samsunspor maçını kazanmak istiyoruz. Biz yeni göreve geldik, takımda iyi bir atmosfer oluştuğuna inanıyorum. Rakibin gücüne, konumuna saygı duyarak oynayacağız ama kazanmak için oynayacağız. Oyuncularla beraber iyi bir atmosfer yakaladık, iyi bir çalışma ortamımız var. Şartlarımız çok düzgün. Kazanacağımızı umut ediyorum ve umuyorum. Tüm planlarımızı bu yönde yapıyoruz. İş buraya geldikten sonra bunun dönüşü yok. Tesisin içindeki atmosfere bakınca, havayı da koklayınca sanki havada şampiyonluk kokusu var" ifadelerini kullandı.

  1. 13.02.2020
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