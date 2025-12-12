Angers-Nantes maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 16. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Angers ile Nantes arasında oynanacak. Sezonun inişli çıkışlı döneminden çıkmak isteyen Angers, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu mücadelede hedefini net koymuş durumda: 3 puan alarak puanını 22'ye taşımak ve orta sıralara doğru tırmanmak. Diğer tarafta ise Nantes cephesi için kritik bir viraj daha başlıyor. 11 puanla küme düşme hattında bulunan sarı-yeşilli ekip, zorlu Angers deplasmanından galibiyet çıkararak hem puanını artırmayı hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Angers-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANGERS-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Angers-Nantes maçı 12 Aralık Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Angers-Nantes maçının Türkiye'de canlı yayıncısı ise bulunmuyor.