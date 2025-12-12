CANLI SKOR ANA SAYFA
Angers-Nantes maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Nantes maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Angers ile Nantes karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak 22 puana yükselmeyi hedefleyen Angers, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. 11 puanla küme düşme potasında yer akan Nantes ise zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Angers-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Angers-Nantes maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 16. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Angers ile Nantes arasında oynanacak. Sezonun inişli çıkışlı döneminden çıkmak isteyen Angers, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu mücadelede hedefini net koymuş durumda: 3 puan alarak puanını 22'ye taşımak ve orta sıralara doğru tırmanmak. Diğer tarafta ise Nantes cephesi için kritik bir viraj daha başlıyor. 11 puanla küme düşme hattında bulunan sarı-yeşilli ekip, zorlu Angers deplasmanından galibiyet çıkararak hem puanını artırmayı hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Angers-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANGERS-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Angers-Nantes maçı 12 Aralık Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Angers-Nantes maçının Türkiye'de canlı yayıncısı ise bulunmuyor.

