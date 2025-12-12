Lecce-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 15. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne olacak. Lecce, taraftarı önünde ağırlayacağı Pisa karşısında sahaya hata yapmadan çıkmak zorunda. 13 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından uzaklaşmak için bu karşılaşmayı bir fırsat olarak görüyor. Konuk ekip Pisa için de durum farklı değil. 10 puanla Lecce'nin hemen bir basamak altında, yani tehlikeli bölgenin gölgesinde bulunan mavi-siyahlılar, zorlu deplasmanda kazanarak rakibini geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lecce-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LECCE-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında oynanacak Lecce-Pisa maçı 12 Aralık Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

LECCE-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ettore Giardiniero'da oynanacak Lecce-Pisa maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.