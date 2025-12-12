CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Real Sociedad-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Sociedad-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Sociead ile Girona karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen ve üst sıralara doğru yükselmeyi hedefleyen Real Sociedad, 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak düşme potasından çıkmayı amaçlayan Girona ise 12 puanla 18. sırada bulunuyor. Peki, Real Sociedad-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 09:17
Real Sociedad-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Sociedad-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 16. haftada Real Sociedad, taraftarı önünde ağırlayacağı Girona karşısında 3 puan hedefiyle çıkıyor. Sezonun inişli çıkışlı performansıyla 16 puanda kalan ve 14. sıraya yerleşen Bask ekibi, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Öte yandan Girona cephesi için haftanın önemi çok daha büyük. Ligde 12 puanla 18. basamakta, yani düşme hattında bulunan Katalan temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Real Sociedad-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Real Sociedad-Girona maçı 12 Aralık Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anoeta Stadyumu'nda oynanacak Real Sociedad-Girona maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

