Real Sociedad-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 16. haftada Real Sociedad, taraftarı önünde ağırlayacağı Girona karşısında 3 puan hedefiyle çıkıyor. Sezonun inişli çıkışlı performansıyla 16 puanda kalan ve 14. sıraya yerleşen Bask ekibi, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Öte yandan Girona cephesi için haftanın önemi çok daha büyük. Ligde 12 puanla 18. basamakta, yani düşme hattında bulunan Katalan temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Real Sociedad-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Real Sociedad-Girona maçı 12 Aralık Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anoeta Stadyumu'nda oynanacak Real Sociedad-Girona maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.