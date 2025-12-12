Union Berlin-RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 14. haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri Union Berlin ile RB Leipzig arasında oynanacak. Son haftalarda istediği sonuçlardan uzak kalan Union Berlin, üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından taraftarının önüne bu kez kötü gidişata dur deme hedefiyle çıkıyor. Öte yandan RB Leipzig cephesi oldukça formda. Ole Werner yönetiminde çıkışa geçen kırmızı-beyazlı ekip, son haftalarda sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki, Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN-RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında oynanacak Union Berlin-RB Leipzig maçı 12 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başlayacak.

UNION BERLIN-RB LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alte Forsterei'de oynanacak Union Berlin-RB Leipzig maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.