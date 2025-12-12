CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını da kaybeden Steffen Baumgart'ın öğrencileri, evinde oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapan Ole Werner ve öğrencileri ise etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 10:22
Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Berlin-RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 14. haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri Union Berlin ile RB Leipzig arasında oynanacak. Son haftalarda istediği sonuçlardan uzak kalan Union Berlin, üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından taraftarının önüne bu kez kötü gidişata dur deme hedefiyle çıkıyor. Öte yandan RB Leipzig cephesi oldukça formda. Ole Werner yönetiminde çıkışa geçen kırmızı-beyazlı ekip, son haftalarda sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki, Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN-RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında oynanacak Union Berlin-RB Leipzig maçı 12 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başlayacak.

UNION BERLIN-RB LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alte Forsterei'de oynanacak Union Berlin-RB Leipzig maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

