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11 Şubat 2020, Salı
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veda etti

Orhan Şam veda etti

Bodrumspor forması giyen 34 yaşındaki sağ bek , aktif kariyerini sonlandırdı.

Bodrumspor forması giyen 34 yaşındaki sağ bek , aktif kariyerini sonlandırdı. Bir dönem F.Bahçe'de de görev yapan tecrübeli oyuncu, aşil tendonu nedeniyle böyle bir karar aldı.
  1. 11.2.2020
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