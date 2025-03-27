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Pes etmeyiz!
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor'un 29 yaşındaki stoperi Recep Burak Yılmaz, Kayserispor'a gözdağı verdi. Yılmaz, "Çok mutluyum, takımımız puan topluyor. Ayrıca kişisel anlamda çok mutluyum. 2 yaşında bir kızım var. Eşim hamile, nasipse 3-4 ay sonra bir erkek çocuğumuz daha olacak. Ben de Sivas maçında attığım golü ona armağan ettim. Matematiksel olarak şansımız var. Kayserispor'u yenersek farklı şeyler konuşabiliriz. Mücadeleden vazgeçmiyoruz. Murat Şahin hoca geldiğinden beri, takımın enerjisi daha yüksek. Bize inanıyor, bunu da güçlü biçimde hissettiriyor" diye umut dağıttı.
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