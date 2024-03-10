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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Kayserispor maçı sonrası beraberlik yorumu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Deplasmanda, çekiştiğin bir takımla 1 puan almak iyi olarak gözükebilir ama ben hem oyun hem de alınan 1 puandan mutlu değilim. 3 puan almamız gereken bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 16:52
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Kayserispor maçı sonrası beraberlik yorumu

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEM OYUN HEM DE SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Yüksek tempoda geçen bir maç olduğuna vurgu yapan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk 10-15 dakika daha iyi oynayan ve baskı yapan taraf bizdik. İlk dakikada gelen golle de öz güvenimiz geldi. Ama 15, 16'ncı dakikadan sonra Kayserispor'un oyunu başladı. Bunun sonucunda da 2 pozisyon bulup, beraberlik golünü buldular. Biz ise biraz daha skoru koruma ve gol yemeyelim düşüncesiyle o öz güveni sağlayamadık. Biraz daha öz güvenimiz olsa belki skor olarak 2'yi yakaladıktan sonra galip gelerek gitmek daha iyi olurdu. İkinci yarı Kayserispor'un oyunda üstünlük kurmak istemesi sonrası 4 oyuncu değişikliği yaptık. Çünkü, yeni transferlerimizden 5'i aynı anda sahadaydı. Henüz tam olarak hazır değiller. Kırmızı kart pozisyonundan sonra tekrar oyun başladı. Kenarlara daha doğru gidip skora gitmemiz gerekiyordu. Ama doğru şekilde organize olamadık. Kenar ortalarda topu kaleciye teslim ettik. Bazı bireysel hatalardan dolayı da Kayserispor 2'nci golü atabilirdi. Deplasmanda, çekiştiğin bir takımla 1 puan almak iyi olarak gözükebilir ama ben hem oyun hem de alınan 1 puandan mutlu değilim. 3 puan almamız gereken bir maçtı" diye konuştu.

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