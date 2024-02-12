Volkan Demirel'den Galatasaray'a teşekkür

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan kiraladıkları Halil Dervişoğlu için sarı-kırmızılı kulübe teşekkür eden Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Anma törenlerine katıldık, sonra Başakşehir'le oynadık, sonra buraya geldik. Transferin son günleriydi. Hatay için ne gerekiyorsa ona göre hareket etmek zorundayız. Hatayspor için amacımız oradaki insanlara umut olmak."

"G.SARAY'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Halil ihtiyacımız olan pozisyonda olan bir oyuncuydu. Galatasaray'a da teşekkür ediyorum bize verdikleri için. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah hepsi süre alacak."