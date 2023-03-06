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Volkan Demirel Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden izledi!

Süper Lig takımlarından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan maçı tribünden takip etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 23:15
Volkan Demirel Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden izledi!
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bu müsabakayı deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel de tribünden izledi. Demirel, Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından Antalyaspor'a sezon sonuna kadar kiralanan genç forvet Bertuğ Yıldırım'ı yakından takip etti. Kasımpaşa taraftarları karşılaşma öncesinde Volkan Demirel'i alkışladı.
Öte yandan eski milli futbolcu Ümit Karan da karşılaşmayı stadyumdan izledi.
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