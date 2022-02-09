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Hatayspor - Antalyaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺| Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Mert Güzenge yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 10:56
Hatayspor - Antalyaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺| Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Antalyaspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 17:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.

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