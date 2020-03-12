Halter Milli Takımı'nın kampı koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı
Türkiye Büyük Erkekler Halter Milli Takımı'nın Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampı, turnuvanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmesinden dolayı sonlandırıldı.
Hazırlıklarını 1 Mart'tan bu yana Çorum'daki bir otelde sürdüren milli sporcular, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nın Uluslararası Halter Federasyonunca 13-21 Haziran'a ertelenmesinden dolayı kamptan ayrıldı.
Milli takım antrenörü İsa Makal, yaptığı açıklamada, kampın sona ermesinden dolayı sporcuların kentten ayrıldığını söyledi.
Haltercilerin çalışmalarını kendi bölgelerinde sürdüreceklerini belirten Makal, "Şampiyonanın ertelenmesinden dolayı kampımızı sonlandırdık ancak sporcularımız çalışmalarına devam edecek. Virüsün seyrine göre biz de çalışmalarımıza yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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