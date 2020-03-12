Halter Milli Takımı'nın kampı koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı - Son dakika Halter haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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'nın kampı koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı

Halter Milli Takımı'nın kampı koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı

Türkiye Büyük Erkekler 'nın hazırlık kampı, turnuvanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmesinden dolayı sonlandırıldı.

Hazırlıklarını 1 Mart'tan bu yana 'daki bir otelde sürdüren milli sporcular, 'nın başkenti 'da düzenlenecek 'nın Uluslararası Halter Federasyonunca 13-21 Haziran'a ertelenmesinden dolayı kamptan ayrıldı.

Milli takım antrenörü İsa Makal, yaptığı açıklamada, kampın sona ermesinden dolayı sporcuların kentten ayrıldığını söyledi.

Haltercilerin çalışmalarını kendi bölgelerinde sürdüreceklerini belirten Makal, "Şampiyonanın ertelenmesinden dolayı kampımızı sonlandırdık ancak sporcularımız çalışmalarına devam edecek. Virüsün seyrine göre biz de çalışmalarımıza yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. 12.03.2020
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