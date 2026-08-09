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Haberler Haberler KPSS lise başvuruları ne zaman 2026?

KPSS lise başvuruları ne zaman 2026?

Lise mezunlarının sabırsızlıkla beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Memur olma hayali kuran adaylar "KPSS lise başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç açıklanma takvimine dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 09:30
KPSS lise başvuruları ne zaman 2026?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (Lise) oturumu için geri sayım başladı. Devlet memuru olmak isteyen lise mezunu binlerce aday, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, 2026 KPSS lise başvuruları ne zaman alınacak, sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimine göre merak edilen tüm tarihler...

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026-KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

2026 KPSS LİSE (ORTAÖĞRETİM) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların memuriyet yolunda ter dökeceği KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM'nin sonuç portalı üzerinden erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın. Aktif sınavlar listesinden "2026-KPSS Ortaöğretim" seçeneğini tıklayın. Sınav merkezi tercihinizi ve eğitim bilgilerinizi kontrol edip onaylayın. ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları veya odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamlayın.

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