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Haberler Haberler Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2026?

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2026?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 9. yeni sezon başlangıç tarihi ve yarışmacı kadrosu belli oldu. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelecek olan yarışmada heyecan yeniden başlıyor. Peki, 2026 Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon yayın tarihi ve güncel yarışmacı listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 13:26 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 10:20
Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2026?

Ekranların en çok kazandıran ve takip edilen gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sezon finalinin ardından kısa bir ara veren programın 9. sezon başlama tarihi ve yeni yarışmacı kadrosu Kanal D tarafından duyuruldu. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2026? Gelinim Mutfakta yarışmacıları kimler? İşte cevabı!

GELİNİM MUTFAKTA 2026 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Aslı Hünel'in renkli sunumuyla ekrana gelecek olan Gelinim Mutfakta'nın 9. sezonu, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 14.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Yenilenen formatı ve ödül sistemiyle dikkat çeken yarışmada gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanmak için mücadele ederken, haftanın finalinde en yüksek puanı toplayan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 2026 YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİMLER?

Yeni sezonda mutfakta hünerlerini sergileyecek olan gelin ve kayınvalide çiftleri açıklandı. İşte Gelinim Mutfakta 9. sezon yarışmacı kadrosu:

Cemile Ahundov – Ulviye Şen

Tuğba Duman – Sevilay Başar

Yeşim Çalışkan – Beyhan Öksüz

Sude Mamaş – Zehra Ateş

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