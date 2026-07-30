TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de sergilediği disiplinli duruşu, özgün yemek teknikleri ve imza tabaklarıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Eren Kaşıkçı, izleyicilerin ve lezzet tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışma sürecinde "Kırmızı Sakal" (Kızıl Sakal) lakabıyla hafızalara kazınan ve mutfaktaki profesyonel geçmişiyle dikkat çeken başarılı şef, gastronomi dünyasındaki projeleriyle adından söz ettiriyor. Arama motorlarında "Eren Kaşıkçı kimdir?", "MasterChef Eren kaç yaşında?", "Eren Kaşıkçı aslen nereli?", "Eren Kaşıkçı'nın eşi kim?" ve "Eren Kaşıkçı restoranı nerede?" başlıkları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatı, memleketi, yaşı, kariyeri ve merak edilen tüm detayları...

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı, 1990 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelmiştir. Baba tarafı Rize Pazar'lı olan başarılı şef, doğma büyüme Kırklarelilidir. Ailesinin mesleği ve tayinleri sebebiyle çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmını Türkiye'nin farklı illerinde geçiren Kaşıkçı, ortaokul ve lise eğitimini Kırklareli'de tamamlamıştır.

EREN KAŞIKÇI'NIN MESLEĞİ VE EĞİTİMİ NE?

Gastronomi ve mutfak sanatlarına olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Eren Kaşıkçı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunudur. Üniversite yıllarından itibaren profesyonel mutfaklarda çalışmaya başlayan Kaşıkçı, Türkiye'nin önde gelen otel ve restoranlarında şeflik yapmıştır. Mutfakta özellikle soğuk başlangıçlar, ızgara teknikleri ve yerel ürünlerin modern sunumu üzerine uzmanlaşmıştır. MasterChef Türkiye yarışmasına katılmadan önce Çanakkale Gökçeada'da bir restoranda executive chef (başşef) olarak görev yapmıştır.

MASTERCHEF ŞAMPİYONLUĞU VE MUTFAK KARİYERİ

MasterChef Türkiye yarışmasında sergilediği istikrarlı performans ve şeflerden aldığı yüksek puanlarla finale kadar yükselen Eren Kaşıkçı, büyük finalde sergilediği imza menüsüyle MasterChef Türkiye Şampiyonu olmuştur.