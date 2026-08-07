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Haberler Haberler Mercan Köşk dizisi konusu ne? Oyuncuları kim? atv Mercan Köşk ne zaman başlayacak?

Mercan Köşk dizisi konusu ne? Oyuncuları kim? atv Mercan Köşk ne zaman başlayacak?

atv’nin yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olan Mercan Köşk, yayınlanan tanıtım fragmanları ve afişiyle şimdiden izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizi; Tarsus'un tarihi dokusu, derin aile sırları ve düşman iki ailenin gölgesinde yeşeren imkansız bir aşkı ekrana taşıyacak. Peki Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var ve ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 14:43
Mercan Köşk dizisi konusu ne? Oyuncuları kim? atv Mercan Köşk ne zaman başlayacak?

atv ekranlarının yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Mercan Köşk, yayınlanan ilk tanıtımları ve güçlü oyuncu kadrosuyla dizi severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Tarsus'un tarihi sokaklarında geçen sürükleyici hikayesiyle öne çıkan dizi; geçmişten gelen sırların, aile içi hesaplaşmaların ve büyük bir yıkımın içinden doğan imkansız bir aşkın kapılarını aralıyor. Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı bu görkemli yapım, etkileyici senaryosu ve duygusal derinliğiyle yeni yayın döneminde atv izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İşte Mercan Köşk konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi!

Mercan Köşk dizisi konusu ne?

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Mersin Tarsus'ta tarihi Hayyürnisa Konağı ve portakal bahçelerinin büyüleyici atmosferinde çekilen dizi, sürükleyici bir intikam ve arayış hikayesini merkezine alıyor. Cemre'nin hayatı, nikahının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre, bu arayış sırasında babasının yıllar önce öldürüldüğü Tarsus'a ve gizemli Mercan Köşk'e kadar uzanır. Diğer tarafta ise ailesini korumak adına büyük bir sırrı yüklenen Aras bulunmaktadır. Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişi Aras'ın kurduğu düzeni temelinden sarsarken, iki düşman aile arasında amansız bir mücadele patlak verir. Bu amansız hesaplaşma, aynı zamanda Aras ve Cemre arasında imkansız bir aşkın ilk kıvılcımlarını ateşler.

Mercan Köşk dizisi Oyuncuları kim?

MERCAN KÖŞK OYUNCU KADROSU

FARO ve Sinehane ortak yapımı olan dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı otururken, müziklerini ise usta isim Toygar Işıklı üstleniyor. Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

atv Mercan Köşk ne zaman başlayacak?

  • Kubilay Aka,
  • Hafsanur Sancaktutan,
  • Bertan Asllani,
  • Mehmet Özgür,
  • Zeyno Eracar,
  • Ulviye Karaca,
  • Tülin Özen,
  • Halil Babür,
  • Haki Biçici,
  • Zehra Kelleci,
  • Merve Şeyma Zengin,
  • Can Bartu Arslan,
  • Selin Köseoğlu,
  • Berna Cındıl

MERCAN KÖŞK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisi, derinlikli karakterleri ve yüksek dramatik yapısıyla yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarsus'un tarihi ve atmosferik dokusunda çekilecek olan yapım, Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanacak.

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